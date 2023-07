Calciomercato Portici, in difesa arriva un 2004 scuola Benevento

Un altro annuncio per il Portici. Anche questo all’insegna della linea verde. L’ultimo innesto annunciato dal club azzurro risponde al nome di Giuseppe Riccio. Difensore classe 2004, Riccio si è formato nel settore giovanile del Benevento: per lui 12 presenze e una rete con l'Under 17 giallorosso, poi l’esperienza con la formazione Primavera (con cui è sceso in campo 23 volte, realizzando – anche in questo caso – una rete).

Nella passata stagione ha esordito in serie D con l'Angri, conquistando spazio e fiducia al punto da «diventare – così il club azzurro nella nota con cui ha ufficializzato l’innesto – un pilastro difensivo, con ben 28 presenze». Arriva a disposizione di Grimaldi un elemento duttile e di prospettiva, come precisato dallo stesso club: «Utilizzato molto spesso come terzino destro, ha ricoperto all'occorrenza anche il ruolo di centrale di difesa».