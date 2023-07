Calciomercato Portici, ufficiale Zanoni

Doppio innesto per il Portici. Uno nell’organigramma, l’altro in organico. Il club azzurro ha annunciato Raffaele Bassolino nel ruolo di team manager, «pronto ad affiancare lo staff tecnico di mister Teore Grimaldi e a lavorare in sinergia con la dirigenza azzurra». Nelle ultime due stagioni Bassolino ha collaborato con l’Afragolese, in precedenza con Frattese e Puteolana.

Fa invece ufficialmente parte dell’organico a disposizione di mister Grimaldi il difensore Enrico Zanoni.

Classe 1999, Zanoni è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, con cui ha collezionato 38 presenze (realizzando 3 reti) tra Under 17 e Primavera. Dopo l'esperienza in D con il Modena, nel 2019-20 è passato al Gubbio esordendo in serie C (15 presenze e una rete); nelle due stagioni successive, tra Ravenna e Turris, sempre in serie C, è sceso in campo 26 volte. Nel campionato scorso ha vestito la maglia del COS Sarrabus Ogliastra, collezionando 32 presenze e mettendo a segno una rete.