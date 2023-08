Calciomercato, Maria Cilento preso il difensore Cocino, ex Alessandria

Il Santa Maria Cilento prosegue il suo calciomercato per definire la rosa dell'ormai imminente stagione 2023/24. Il nome nuovo che approda in terra cilentana, è quello del difensore Luca Cocino.

Il giocatore, classe 2004, viene direttamente dall'Alessandria dove ha disputato il campionato di Primavera 2 e la rispettiva coppa di categoria.

Cocino si metterà subito a lavoro per apprendere gli schemi tattici di mister Ferullo e conoscere meglio i suoi compagni di squadra. "Questa è una tappa che mi aiuterà sicuramente a crescere. Il Santa Maria Cilento crede molto nei giovani e il progetto mi ha entusiasmato. Sono convinto di poter dare una mano alla società e a tutta la squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati. Non vedo l'ora d'iniziare" ha dichiarato Luca Cocino al momento della firma. Per Cocino foto di rito con i colori del club cilentano, poi subito dopo ha iniziato a lavorare agli ordini del tecnico Ferullo.