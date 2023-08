Calciomercato Santa Maria Cilento, ufficiale il centrocampista Petrucci

Il Santa Maria Cilento mette a segno un altro colpo di mercato. Alla corte del tecnico Osvaldo Ferullo è arrivato il centrocampista Silvio Petrucci, 23 anni.

Originario di Agrigento, vanta un curriculum di tutto rispetto: fin da giovanissimo ha indossato la maglia dell’Akragas, con la quale ha disputato il campionato di serie C. Poi è passato nelle giovanili del Palermo, per poi fare il salto nell’Avellino. In Serie D ha giocato nella Cittanovese e Sancatldese, sua ultima squadra da cui si è svincolato.

«Sono davvero felice di raccogliere quest’opportunità che mi è stata concessa. Il Santa Maria Cilento è una società di assoluto valore e sono venuto qui per fare il mio meglio insieme alla mia squadra. Non vedo l’ora di scendere in campo con questi colori”, il commento di Petrucci alle pagine social del club di Castellabate. E dopo la firma subito in campo per i primi allenamenti con i nuovi compagni.