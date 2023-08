Calciomercato Santa Maria Cilento, firma il ghanese Mudasiru

Il Santa Maria Cilento mette a segno un altro colpo per il centrocampo. Il nuovo innesto è Jalilu Mudasiru, 21 anni, ghanese, che nella scorsa stagione ha militato sempre in Serie D con la maglia del Licata.

Il giovane centrocampista ha esordito con il Gozzano per poi passare alla Cittanovese.

Mudasiru è un rinforzo importante che si metterà subito a disposizione agli ordini di mister Osvaldo Ferullo. E dopo la foto di rito come al solito le prime dichiarazioni alla pagina ufficiale social del club giallorosso del nuovo arrivato: «Ringrazio il presidente Tavassi, il direttore Guariglia e tutta la famiglia del Santa Maria Cilento per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Mi metterò immediatamente a lavoro e non vedo l'ora di iniziare la stagione insieme a tutti i tifosi», queste le prime parole del centrocampista ghanese.