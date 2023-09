Calciomercato Santa Maria Cilento, in attacco arriva Maiese

Il Santa Maria Cilento continua ad essere attivo sul mercato in entrata e, dopo aver ingaggiato Persano, puntella il suo attacco con l'arrivo di un nuovo giocatore nel reparto avanzato. Si tratta di Mattia Maiese, 19 anni, nell'ultima stagione con la maglia dell'Agropoli in Eccellenza ma cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Benevento. È dotato di una grande duttilità visto che può spaziare in tutti i ruoli del reparto offensivo e sarà subito a disposizione dell'allenatore Osvaldo Ferullo.

Dopo la firma con il club giallorosso del presidente Tavassi, Maiese ha rilasciato alcune dichiarazioni al profilo social del club: «Questa sarà la mia prima esperienza in Serie D e spero di poter dare il mio contributo a tutta la squadra. È un campionato difficile, ma insieme a tutti i miei compagni e al tecnico, sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni».

L'esordio del Santa Maria Cilento domenica in casa con il Gallipoli.