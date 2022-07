Prosegue il piano di rinnovamento dei quadri tecnici del Sorrento, caratterizzato dal ritorno in panchina di Vincenzo Maiuri. Ufficializzato il tesseramento di Emanuele Serrano. Attaccante classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, si è distinto nell'ultimento dei ma stagione tra le fila dell'Albanova collezionando 15 reti e 9 assist.

"Ringrazio la società e il mister per la fiducia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e dare il massimo per questo c8lub così importante".