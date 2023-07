Il Sorrento potenzia l'attacco con Riccardo Martignago

Il Sorrento ha ufficializzato l'ingaggio di Riccardo Martignago fino al 30 giugno 2025.

Martignago, nato a Montebelluna il 6 agosto del 1991, è un attaccante di movimento che vanta 268 presenze nei campionati professionistici tenendo conto anche delle 15 apparizioni in B con il Cittadella.

Martignago in C ha realizzato 42 reti vestendo, tra le altre, le maglie di Catanzaro, Latina e Teramo. Proveniente dall’Alessandria, dove lo scorso anno ha collezionato 28 “gettoni” e realizzato 5 reti, Martignago è già in ritiro a Roccaporena con i suoi nuovi compagni.