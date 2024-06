Campobasso-Cavese 2-3: sfuma il sogno scudetto

Sfuma il sogno scudetto per la Cavese. Gli aquilotti sfiorano un'incredibile rimonta a Campobasso dopo aver perso all'andata in casa per 2-5. Un inizio ripresa scoppiettante restituisce ottimismo ai biancoblu. Ma i molisani accorciano le distanze e sfruttano in seguito l'espulsione dell'esterno biancoblu Derosa, che complica definitivamente i piani dei ragazzi di mister Di Napoli.

Primo tempo scoppiettante, con Felleca che porta subito avanti la Cavese dopo 1' di gioco e con Zenelaj che poco dopo sfiora il raddoppio. Il Campobasso si riorganizza e dopo alcune opportunità trova il pareggio al 25' con De Cerchio. A cavallo di pochi minuti succede di tutto: Lucano salva la porta biancoblu, Antonelli riporta in vantaggio la Cavese che sul versante opposto ringrazia la traversa che evita il nuovo possibile pareggio.

Nella ripresa la squadra di mister Di Napoli parte di gran carriera. Felleca, Di Piazza e Urso sfiorano il tris, che arriva invece su calcio di rigore procurato da Felleca e trasformato da Urso. Gli sforzi profusi cominciano a farsi sentire. Un grande ripiegamento difensivo salva i metelliani dal secondo gol del Campobasso, che tuttavia arriva nel giro di pochi minuti con Romero.

La Cavese non si arrende, ma il destino è segnato da due episodi nel giro di pochi minuti. Il palo salva il Campobasso da un incredibile autogol, poi Derosa va fuori con rosso diretto per fallo di reazione e le speranze di qualificazione si riducono ulteriormente. Nel finale Lucano evita il 3-3 ma la vittoria di misura non basta per accedere alla finale della poule scudetto di Serie D.