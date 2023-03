Cangelosi avverte la Casertana: «Contro l'Artena gara difficile»

Nulla è scontato. Domani, nel giorno dello scontro tra le battistrada Sorrento e Paganese, la Casertana ospita la Vis Artena per vincere ed accorciare il distacco dalla vetta della classifica.

«I risultati degli altri campi non ci interessano, come sempre. Piuttosto - ha detto mister Cangelosi - è necessario concentrarsi sulla nostra di partita, che non è assolutamente facile. Affrontiamo la miglior retroguardia del campionato, una squadra che difende con tutti gli uomini, è aggressiva e molto chiusa. Servirà pazienza e bisognerà trovare le giuste combinazioni per creargli dei problemi».

Squalificato Sena, preoccupavano le condizioni dell'altro terzino sinistro under Cugnata: «Può cominciare la partita, vedremo quanti minuti potrà giocare. In ogni caso - ha concluso Cangelosi - ho una rosa profonda che mi offre molteplici soluzioni».