Squadra corta e compatta col giro palla orientato alla verticalizzazione, il tutto incardinato nel classico 4-3-3. L'idea di Casertana che ha in mente mister Cangelosi è già chiara ed emerge netta dalle indicazioni del campo di allenamento. Anche ieri i falchetti hanno sostenuto una doppia seduta di lavoro allo stadio Pinto. Nel pomeriggio lunga esercitazione tattica a campo ridotto. Silenzioso Cangelosi, ma puntuale nelle indicazioni: il tecnico ha assistito da fondo campo alle azioni di gioco, immerso in una attenta osservazione. Poi, al momento ritenuto opportuno, ha fermato il gioco illustrando ai calciatori correttivi ed accorgimenti.

Soprano e Bollino erano a bordo campo non in perfette condizioni, ma sono stati chiamati a osservare ed ascoltare, con al fianco il vice di Cangelosi Babù. Ed anche la girandola dei possibili interpreti sembra rallentare, pronta a fissarsi in una più nitida fisionomia del possibile undici titolare. Non troppe clamorose novità ma a giudicare dall'allenamento di ieri, le possibilità di Guida di scalzare, almeno dall'inizio, il più esperto Ferrari nel ruolo di centravanti non sono così remote. Così come è certezza ben lungi dall'essere consolidata la titolarità di Turchetta visto che nel tridente, con il giovane casertano, c'erano Liurni e Taurino. E poi, nel ruolo di mezz'ala Vacca e non Casoli. Con Manzo unico over disponibile nel ruolo di regista quello è un ballottaggio caldo. Questo pomeriggio al Pinto alle 14.30 (porte chiuse) la Casertana affronterà in amichevole la Caivanese che milita in promozione: un test utile a consolidare ulteriormente le certezze tattiche in vista del Nola. La richiesta del presidente alla squadra e di conseguenza al nuovo mister Cangelosi, è quella di provare a vincere tutte le gare del girone di ritorno.



Un obiettivo quasi impossibile da raggiungere ma obbligatorio da provare a centrare con ogni arma a disposizione da parte di un gruppo di calciatori che ha reso troppo al di sotto delle aspettative. Restano da colmare alcune lacune nella rosa. Ferma restando la necessità di ingaggiare un nuovo difensore centrale per riportare a quattro il pacchetto nel ruolo, il mercato ha privato la Casertana di altre due pedine, in termini numerici. Nel ruolo di play Nunes è andato via e Onazi è sul piede di partenza (non si allena coi compagni da prima di Natale) ed è arrivato il solo Manzo. In avanti, la partenza del centravanti Favetta è stata tamponata con l'arrivo di Taurino che però è più un esterno. Insomma, a conti fatti, la rosa, pur molto competitiva, è meno abbondante rispetto a quella che hanno avuto a disposizione Parlato e Panarelli. Per porre rimedio è ancora disponibile il mercato di serie C.



L'obiettivo promozione è ormai un miraggio però il compito della squadra, indipendentemente dai rinforzi che eventualmente ancora arriveranno dal mercato, è quello di rendere almeno dignitosa una stagione sportivamente fallimentare. E allora ogni gara andrà affrontata come una finale. A partire da quella in programma domenica a Nola alle 14.30, valevole per la prima giornata del girone di ritorno. Sarà anche il primo test per la Casertana di Cangelosi, importante come ogni altra gara, ma in particolare per iniziare con il piede giusto il 2023. Ai tifosi casertani sono stati riservati 190 biglietti, tutti nominativi, da acquistare entro e non oltre sabato alle 19. Misure più restrittive per l'accesso allo stadio.