Canicattì-Santa Maria Cilento 2-1, i cilentani superati in rimonta

Il Santa Maria Cilento torna a mani vuote dalla trasferta in terra siciliana sul campo del Canicattì. Ai cilentani non è bastata andare avanti con la rete del solito Tandara, i padroni di casa nella ripresa sono riusciti a ribaltare il risultato e portarsi a casa i tre punti, lasciando a secco i giallorossi.

La gara parte al meglio per il Santa Maria che si rende percolosa in apertura con Catalano prima e con Mancini subito dopo. La risposta dei siciliani al quarto d'ora ma Cannizzaro risponde presente. La gara si sblocca al 24' Catalano, lancia per la testa di Tandara, che di testa batte Scuffia per il vantaggio dei cilentani. Nel finale di tempo gli uomini di Di Gaetano, vanno vicino al raddoppio con Ielo, ma la difesa siciliana libera.

Nella ripresa dopo una occasione per parte all' 11' i giallorossi restano con l'uomo in meno per l'espulsione di Diop. Alla mezzora il Canicattì riporta in equilibrio il match: Iezzi, piazza un diagonale vincente che batte l'estremo cilentano. Dopo soli 2 minuti arriva anche la rete del sorpasso Ielo, sbaglia l'uscita e Iezzi ne approfitta e batte per la seconda volta Cannizzaro, portando in avanti il Canicattì. Il Santa Maria sfiora il pareggio con Tandara, ma l'attaccante di testa manda alto. Nel finale Canicattì vicino al terzo gol, ma proprio prima del triplice fischio Ferrigno ha l'occasione per il pareggio ma è provvidenziale un salvataggio sulla linea. Il Santa Maria perde 2-1 e resta quota 28 e domenica ospita la terza forza del giorne: il Lamezia Terme.