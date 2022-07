Il Sorrento ha ufficializzato il tesseramento di Giulio Carotenuto. Difensore esterno cresciuto nelle giovanili della Paganese, ha militato in Serie D con le maglie di Cavese e Portici mentre in Serie C ha giocato con la maglia della Paganese.

«Sono contento di essere arrivato in una città come Sorrento, ed in una società con una storia importante. Sono felice perché ho apprezzato l’interesse da parte del club nei miei confronti e la sua ambizione di voler intraprendere un percorso da protagonista. Speriamo di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Sono pronto a lottare per questa maglia e non vedo l’ora che inizi il campionato».