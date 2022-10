Casarano-Afragolese 2-2, Esposito firma il gol del pareggio

Una gran bella Afragolese torna con un punto dalla tana della capolista Casarano e continua a tenersi in classifica immediatamente a ridosso del gruppo di testa. Al Capozza finisce 2-2: prima Longo porta in vantaggio i rossoblù di Bitetto, poi Esposito raddrizza il match per il definitivo 2-2 dopo le reti salentine di Burzio e Sepe.

La gara è viva e ricca di emozioni. La prima arriva dopo appena quattro minuti: è di marca salentina, con Cannavaro che fa tremare la traversa a portiere battuto. Risponde l’Afragolese con Cerone, innescato da Cordato. Al minuto 22 il meritato vantaggio ospite: Cerone innesca Aracri, che s'inserisce centralmente, guadagna l’area e serve Longo, che trafigge chirurgicamente il portiere pugliese. Otto minuti ed è di nuovo parità: l’1-1 porta la firma di Burzio. La rete salentina non scalfisce le certezze dell’Afragolese, che continua a produrre una considerevole mole di palle gol: decisivo Carotenuto poco dopo la mezz’ora sulla conclusione in mezza girata di Longo, innescato da un ispirato Da Dalt.

Ad inizio ripresa ancora protagonista il portiere salentino, prima su Aracri (velenoso il suo sinistro a giro) e poi su Longo (ancora lui). Caso Naturale spedisce di un nulla sopra la traversa, mentre Aracri manca di un nulla l’impatto con la sfera su assist di Da Dalt. La beffa al minuto 28, quando Sepe firma la remuntada salentina. Ma non finisce qui. L’Afragolese è viva ed a dieci minuti dalla fine riagguanta il pari con Esposito, che di testa spedisce in rete un assist al bacio di Da Dalt.