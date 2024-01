Casarano-Gelbison 0-0 secondo pareggio per i cilentani

Per la Gelbison dopo il pari imposto alla capolista Team Altamura, riesce ad imporre il pareggio anche al Casarano sul campo della formazione salentina che sperava di guadagnare il bottino pieno per avvicinarsi alla zona primato. Alla fine ne viene fuori un match molto equilibrato.

Laterza, schiera il 4-2-3-1, risponde Erra con il 3-5-2 confermando come terminali Rodriguez e Croce, il primo richiamato ad inizio ripresa per dare spazio a Bubas, mentre Croce nel finale lascia per l'ex Dellino ,mentre nel reparto arretrato De Pace è preferito a Sall.

Una partita che non decolla ma la prima occasione insidiosa è di marca cilentana proprio con De Pace che di testa sfiora la rete.

I padroni di casa ci provano con Citro, ma Milan è attento, poi ci prova Corvino, ma non inquadra la porta. Il tempo si chiude senza altre occasioni.

Nella ripresa la Gelbison prova a mettere paura al Casarano, da segnalare le giocate di Manzo, tiro alto e delll'attaccante Croce che viene fermato dall'estremo Carotenuto. Il Casarano nella parte finale spinge per ceracre la vittoria, ma Citro, trova la risposta di Milan, poi Rajkovic non è preciso nella battuta. Non accade più nulla nonostante i 6' di recupero e al triplice fischio è 0-0. Soddisfatto il tecnico della Gelbison Erra a fine gara: " Siamo stati bravi con una squadra forte a portare a casa un punto importante" Per la Gelbison ora i punti sono 23 uno solo sopra la zona playout e domenica arriva l'Angri che segue i rossoblu ad una lunghezza per cui si può parlare di scontro diretto per evitare la zona rossa.