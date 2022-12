Nell'ultima giornata del girone di andata che chiude anche l'anno, la Casertana prova a rialzare la testa dopo gli ultimi negativi risultati, in particolare dopo la balorda sconfitta casalinga di domenica scorsa contro l'Aprilia. Oggi (inizio ore 14.30) la compagine rossoblù è ospite della Palmese guidata sulla panchina dall'ex Mario Pietropinto.



Proprio all'attuale trainer della Palmese è legato lo spiacevole ricordo della retrocessione in Eccellenza al termine di un drammatico play-out perso con il Castrovillari, in occasione del quale a guidare la Casertana era proprio Pietropinto. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia dopo di allora, ma da quel lontano 25 maggio del 2008 le strade di Pietropinto e della Casertana non si sono più incrociate. Il presente, ora, riferisce di una Casertana in difficoltà contrariamente a quelle che erano le aspettative della vigilia che vedevano la compagine rossoblù quale principale favorita per il salto di categoria e, quindi, per il ritorno tra i professionisti. Purtroppo, a causa di diversi punti regalati per strada la Casertana si vede costretta a un complicato tentativo di rimonta alla luce dei ben undici punti di distacco che la dividono dalla vetta della classifica, ora occupata dal Sorrento dell'altro ex Enzo Maiuri che oggi non scenderà in campo per il focolaio covid registrato in seno all'Angri, compagine contro la quale i costieri avrebbero dovuto giocare. Ciò anche considerando anche i sette punti di distacco dalla vicecapolista Paganese, squadra attrezzata per disputare un campionato di vertice. Fatto sta che, anche in considerazione dell'effettiva qualità dell'organico, quella di oggi potrebbe segnare l'occasione per il rilancio rossoblù, anche se l'impresa non è delle più semplici in considerazione del fatto che la Palmese, oltre a giocare davanti al proprio pubblico, giunge all'appuntamento odierno sulle ali dell'entusiasmo del successo esterno colto in Sardegna a spese dell'Atletico Uri. Ad ogni modo, chiudere l'anno con un successo significherebbe rinfrancare l'intero ambiente e sfruttare la sosta natalizia ricompattarlo.

APPROFONDIMENTI Afragolese, volto nuovo in attacco: firma un attaccante scuola Juve Nocerina, due acquisti per il derby:

in rossonero un portiere e una punta Santa Maria Cilento mostra fotografica per i 90 anni





Probabile qualche novità in termini di formazione ma anche di modulo rispetto alla gara contro l'Aprilia, a partire dal portiere. L'erroraccio di Romano che è costato il momentaneo 3-3 indurrebbe il tecnico Panarelli a impiegare dall'inizio Prisco, tenuto fuori negli scorsi turni di campionato a causa di qualche problema fisico. Ballottaggio, poi, per la posizione di terzino sinistro tra Sena e Cugnata con il primo leggermente favorito. Cambia, però, l'assetto in termini di modulo tattico. Dal 4-3-1-2 si dovrebbe passare al 4-2-3-1, schieramento comunque familiare al tecnico rossoblù, con Manzo e Atteo a centrocampo, mentre verrebbe promosso titolare il neo acquisto Liurni con Favetta a partire dalla panchina con Ferrari, di conseguenza, ad agire quale terminale di riferimento offensivo. La Casertana, pertanto, dovrebbe scendere in campo con Prisco in porta; in difesa Rainone e Sabatino centrali con Paglino e Sena ai lati; Atteo e Manzo nella zona nevralgica del campo; in attacco, infine, Casoli, Bollino e Liurni, in linea, ad agire alle spalle di Ferrari, quest'ultimo a segno da cinque partite consecutive.



Ieri, intanto, la Casertana ha annunciato un nuovo colpo di mercato. Si tratta di Leonardo Taurino, ventisettenne attaccante esterno proveniente dal Bitonto, compagine con la quale ha militato nelle due ultime precedenti stagioni. Quello di Taurino si tratta di un ritorno, poiché il giocatore olriginario di Taranto ha indossato la casacca dei falchetti nella stagione 2016/2017.