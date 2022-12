Subito al lavoro per la trasferta di Angri. Archiviata l'infelice parentesi di Coppa con la sconfitta di mercoledì a Francavilla in Sinni (2-0) la Casertana si concentra sul ben più importante impegno di campionato in programma domenica al Novi. Le scelte di Panarelli per la sfida giocata in Lucania, con l'esclusione addirittura dai convocati di quasi tutti i big, confermano che la manifestazione tricolore non era tra gli obiettivi dei falchetti. Alle decisioni rinunciatarie di Coppa, però, dovrà fare da contraltare un atteggiamento diametralmente opposto in campionato. La partita di Angri è la perfetta prova del nove per una squadra che non ha ancora dimostrato di aver superato i suoi limiti caratteriali. Ambiente caldo, rivalità tra le tifoserie, squadra avversaria ringalluzzita dagli ottimi risultati ottenuti dopo l'esonero dell'ex rossoblù Floro Flores: tutti ingredienti utili a mettere a dura prova la Casertana proprio nell'aspetto che finora ha rappresentato il suo tallone d'Achille. In attesa che gli innesti di mercato Manzo e Soprano si inseriscano alla perfezione nel gruppo e negli schemi di Panarelli, toccherà a chi è stato protagonista finora dimostrare di essere in grado di guidare la Casertana nella difficile rincorsa al primato. Anche perché il mercato è aperto e chi verrà ritenuto inadeguato sarà certamente sostituito: non proprio una medaglia da portare con fierezza sul petto.



Prova da non fallire, insomma, per la classifica, per le speranze di primato e per l'amor proprio degli interpreti rossoblù che, a sentire gli squilli di trombe degli addetti ai lavori in estate, questo campionato dovevano già vincerlo a gennaio. C'è ancora tempo per dimostrare di avere le doti caratteriali e il test di Angri (unitamente a quello del 21 dicembre a Palma Campania) è l'occasione giusta. Ieri allenamento al Pinto per chi non ha giocato contro il Francavilla mercoledì. Mister Panarelli sta lavorando sul 4-3-1-2, soluzione tattica rivista domenica scorsa a Portici. Dopo l'addestramento su modulo e movimenti, la squadra si è cimentata in un test amichevole contro i giovani rossoblù della Berretti. Subito a segno con un gol di pregevole fattura il nuovo acquisto Manzo. Centrocampista dinamico, di qualità ma anche di carattere e quantità, ha ottime possibilità di debuttare già domenica ad Angri al fianco di Onazi. Il nigeriano è l'unico tra i big dei falchetti ad aver giocato tutta la partita insieme al centrale Soprano: loro due fanno eccezione alla regola del riposo. Onazi, reduce da un infortunio, aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe. Soprano, appena arrivato, di prendere confidenza con moduli e schemi. Anche loro si candidano ad una maglia da titolare per domenica.

Sono attesi ulteriori nuovi acquisti sul mercato. Probabilmente un centrocampista anche se la Casertana è molto attiva anche alla ricerca di un attaccante. Calciatori dalle caratteristiche caratteriali simili a quelle di Manzo: bravi tecnicamente ma soprattutto sportivamente cattivi. Serve quel pizzico di sana competitività agonistica in più all'interno di una rosa che dal punto di vista tecnica è ampiamente in grado di raggiungere l'obiettivo primato. Arriveranno nei prossimi giorni unitamente a qualche partenza che sfoltirà gli esuberi in rosa. Si attende, poi, il rientro di Turchetta: l'estroso esterno non sarà della partita ad Angri ma potrebbe disputare qualche minuto contro l'Aprila, la domenica successiva. Tutti gli altri effettivi, ieri, erano a disposizione di mister Panarelli che, come al solito, avrà abbondanza di scelte a disposizione in vista della gara del Novi.