Casertana-Portici, Panarelli predica calma: «Gara da affrontare con serenità»

«Dobbiamo vincere, ma senza ansia o frenesia». Archiviata la cocente delusione per la sconfitta di domenica scorsa a Sorrento, la Casertana si concentra sul derby di domani (ore 14.30) al Pinto contro il Portici:

«L'obiettivo stagionale - ha detto mister Luigi Panarelli - non cambia ed è chiaro che per raggiungere il primato dobbiamo centrare una vittoria. Sarà una gara difficile come tutte ma dobbiamo affrontarla con serenità. I nostri avversari hanno calciatori di buon livello e li rispettiamo. Però, anche loro sanno con quale squadra verranno a misurarsi».

Nelle ultime gare i falchetti hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato, denotando qualche limite caratteriale: «Ma io sono convinto che i miei calciatori hanno tutto quello che serve per centrare l'obiettivo - ha detto Panarelli - non pensiamo al mercato ma alla partita da giocare».

Disponibile il nuovo acquisto Soprano, il tecnico dovrà fare a meno di Turchetta. «Sulla formazione due o tre dubbi me li riservo fino alla fine. Abbiamo provato qualcosa di diverso in settimana, sia per quanto riguarda gli interpreti sia per quanto riguarda la tattica di gara. Deciderò domani».