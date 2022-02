Casertana, ancora una disfatta Il Fasano passa al Pinto per 3-1

Tre a uno senz'appello nè giustificazioni. Il risultato dipinge con precisione la partita tra Casertana e Fasano. Meglio i pugliesi in termini di organizzazione di gioco, di presenza fisica e di motivazioni. Padroni di casa assenti, distratti in difesa ed incapaci di elaborare la manovra con costrutto. E ad ampliare il divario ci si mette la giornata negativa del portiere Carotenuto che al 16', sugli sviluppi di un corner di Corvino smanaccia male il pallone sul quale si avventa Bianco che segna da metri zero. Il colpo è difficile da assorbire per una squadra che di carattere non ne ha mai dimostrato tanto: la Casertana prova a reagire, il piede di Monti è caldo ma produce due ottimi cross che però Rainone e Favetta non riescono a trasformare in gol. Il centravanti lotta da solo, è l'unico a provare qualcosa, il Fasano gioca di squadra e trova con merito il raddoppio con Corvino, su punizione al 38' (ancora male Carotenuto con la palla che tocca la traversa e batte a terra proprio in zona sua).

Due minuti dopo ancora Corvino, raccolta una respinta della difesa prova da fuori ma sfiora la traversa con Carotenuto fuori dai pali. La ripresa, almeno in avvio non segna una riscossa dei falchetti che devono attendere l'ingresso di Felleca (al posto di Addessi). L'eserno da una scossa alla partita: prima cagiona l'espulsione di Del Col costretto a fermarlo in ritardo, poi il rigore che Favetta, con rabbia, scarica in porta al 14'. La gara è riaperta sulla carta ma non nella sostanza. Maiuri sperimenta il 4-2-3-1 senza troppi risultati, Fasano, pur con l'uomo in meno difende con ordine e allora la Casertana sfiora il pari da calcio piazzato (Rainone di testa) ed in un paio d'occasioni con azioni confuse. I pugliesi sono più efficaci e al 32' si riportano sul doppio vantaggio con Campomaggio che devia di testa un calcio di punizione da comoda posizione e praticamente solo. La traversa di D'Ottavi per la Casertana non è un rimpianto. I tifosi del Pinto sono talmente pochi che la contestazione quasi non si sente. La disfatta è totale e il presidente D'Agostino, in tribuna, non c'è.