Casertana-Angri 1-2: crollo falchetti, ora è a rischio anche il terzo posto

L'Angri passa al Pinto e conquista punti fondamentali in chiave salvezza. La Casertana torna la squadra svagata ed imprecisa del girone d'andata ed ora deve guardarsi dalla rimonta dell'Arzachena (a meno 4) per conservare il terzo posto in classifica. Che i falchetti non siano i soliti dell'era Cangelosi lo si capisce subito: troppi passaggi sbagliati, supponenti nei disimpegni e poco incisivi sulle seconde palle.

Il gol di testa di Bollino al 12' su cross di Sena illude i pochi tifosi casertani presenti allo stadio. L'Angri non si disunisce, prova qualche volta da fuori area, tiene botte e la Casertana con Ferrari spreca un paio di buone occasioni per il raddoppio. Nella ripresa altre due facili palle gol sbagliate dai falchetti con Bollino prima e Taurino poi rinverdiscono il coraggio angrese: e per i grigiorossi, spinti da 300 colorati tifosi, è tutto più semplice grazie alla difesa della Casertana.

Pareggia Barone, di petto a due passi dalla porta, servito da Varsi incredibilmente privo di marcatura (12'). Poi Sabatino cucina la frittata perfetta rilanciando sui piedi di Fiore che a tu per tu con Prisco fa 2-1 (20'). La Casertana si scioglie come neve al sole ci prova con la forza della disperazione: Turchetta, inizialmente in panchina, serve due buoni assist a Ferrari ma il bomber non è in giornata e spreca ancora. Finisce 2-1.