Casertana, addio sogni di gloria: al Pinto vince l'Aprila 4-3 in rimonta

Finiscono i sogni di gloria della Casertana: al Pinto contro l'Aprilia i falchetti vanno sotto, la ribaltano e poi si fanno rimontare tre gol in dieci minuti. Vincono i biancazzurri per 4-3 e con il Sorrento a più undici per per gli uomini di Panarelli la rimonta diventa impresa proibitiva. Il tecnico tarantino vara di nuovo la coppia Ferrari-Favetta in attacco con Bollino a supporto ma la difesa è in totale confusione.

Lo si capisce già al 5' quando sugli sviluppi di un corner innocuo, Romano sbaglia il rinvio e Caputo, con gli avversari immobili, scarica a rete il gol del temporaneo 1-0. La reazione della Casertana c'è ma l'imprecisione e la scarsa concretezza in avanti regalano poche occasioni. Ci vogliono 12 corner in mezz'ora prima che i falchetti riescano a pareggiare con Manzo che da fuori, conclude in rete dopo aver raccolto una respinta avversaria. L'Aprilia accusa il colpo, la Casertana sulle ali dell'entusiasmo trova il 2-1 su rigore con Bollino (40') e addirittura il 3-1 con Ferrari (47'). All'intervallo la gara pare in controllo e la girandola dei cambi non sembra dare particolari effetti.

L'Aprilia segna ancora su calcio piazzato al 21': cross di Murgia, Bordi anticipa Ferrari in area e segna di testa il 3-2. Poi due minuti di blak out: prima Romano svirgola un rinvio sui piedi di un avversario, scatenando una mischia in area che Gjuci risolve a porta vuota (27'), poi la retroguardia si fa infilare sulla destra e Galletta atterra un avversario in area. Rigore di Murgia (29') e definitivo 4-3. Nel finale la Casertana prova a pareggiare ma Ferrari in pieno recupero da due passi spedisce alto di testa. Restano i fischi e la delusione. Mercoledì la Casertana andrà a Palma Campania solo per salvare il salvabile prima della sosta.