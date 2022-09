Casertana-Paganese, Parlato: «Gara importante come le altre»

Tempo di derby al Pinto. Domani arriva la Paganese: "Una sfida che vale tre punti come ogni altra". Mister Parlato guarda al percorso e rubrica la partita di domani come un altro step della salita che deve riportare la Casertana in C: "E' il nostro obiettivo, lavoriamo per quello ma dobbiamo arrivarci senza ansia. Non guardiamo la classifica ma la crescita della squadra. Anche in questa settimana abbiamo lavorato per correggere gli errori commessi contro l'Ilvamaddalena. Siamo una squadra nuova che deve ancora migliorare facendo passi in avanti con fiducia". Alla ricerca della miglior quadratura: "Stiamo lavorando alla soluzione migliore per dare continuità all'undici di partenza". Poi sul modulo: "Finora abbiamo usato la difesa a tre ma siamo assolutamente capaci di giocare a quattro. Domenica scorsa abbiamo avuto degli acciacchi. Valuteremo anche in base alla condizione dei calciatori".