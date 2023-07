Fioccano le offerte sui big della passata stagione. La Casertana deve far presto se non vuole lasciarsi sfuggire le riconferme di alcuni dei migliori della scorsa stagione. Se Sabatino e Bollino (che giocheranno al Trapani) non erano nella lista di quelli da riconfermare, infatti, ci sono altri calciatori della rosa dell'anno scorso che potrebbero essere affascinati dal forte suono delle sirene di mercato. L'unico rossoblù che ha un altro anno di contratto è Casoli. Gli altri sono svincolati e liberi di firmare altrove già da venerdì scorso e negli ultimi giorni alcune ambiziose società di serie D hanno scatenato una vera e propria asta sul bomber Nicola Ferrari. L'attaccante di Sassuolo è uno dei centravanti più ambiti della categoria ed è sempre andato in doppia cifra nelle ultime nove stagioni in quarta serie, compresa l'ultima, disputata a Caserta e impreziosita da 18 marcature tra campionato Coppa e nei playoff. Su di lui c'è l'interesse del San Marzano, della Pistoiese e del Piacenza.

Molto corteggiato anche il regista Stefano Manzo che è finito nel mirino della Gelbison, appena retrocessa dalla C ma che spera nel ripescaggio. È il corso naturale delle cose: chi punta alla promozione nella prossima stagione di D cerca di ingaggiare al più presto i migliori calciatori che ci sono sul mercato.

La Casertana, però, ha l'obiettivo di conservare l'ossatura della squadra della scorsa stagione migliorandola dove è necessario e, partiti Sabatino e Bollino, se si dovessero perdere altri pezzi pregiati l'obiettivo rischia di sfumare. Il diesse Degli Esposti in questi giorni aveva in programma di incontrare Manzo e Ferrari, così come altri big della scorsa stagione tra cui Soprano (con lui ci sarebbe già un primo accordo) e Liurni. Si vedrà se nelle prossime ore arriveranno i primi annunci.

Stesso discorso per il gruppo degli under, che per la serie D è importante sistemare quanto prima. Tra le conferme attese quelle di Sena e Paglino mentre per i nuovi acquisti si può chiudere a breve con i prestiti di Boffelli dal Napoli e Tartaro dal Benevento.

Se è vero che al momento la Casertana lavora in ottica serie D è altrettanto vero che il club segue con attenzione l'evolversi delle vicende relative ai ripescaggi tra i professionisti. Le speranze sono poche ma se si aprisse uno spiraglio D'Agostino vuole farsi trovare pronto. Resta un sottile velo di incertezza sul numero delle società bocciate dalla Covisoc che non ha comunicato le sue determinazioni e ieri la Figc ha deferito la Sampdoria per il mancato pagamento degli emolumenti scaduti il 30 maggio (per essere ok con l'iscrizione in B deve averli pagati entro il 30 giugno). Lecco e Reggina, che hanno confermato di aver ricevuto il parere negativo dell'organo di controllo, hanno anche annunciato il ricorso (termine di presentazione ieri alle 19) che sarà discusso domani dal Consiglio Federale.

Difficile che la Figc bocci il parere della Covisoc e comunque le pronunce di cambieranno il destino della Casertana solo nell'improbabile caso in cui Figc dovesse accogliere tutti e due i ricorsi. A quel punto l'unico ripescaggio spetterebbe all'Atalanta under 23 (al posto del Siena). Una speranza di C per i falchetti resterà se anche una sola delle impugnative promosse da Lecco e Reggina verrà rispedita al mittente. Con il Siena già fuori a quel punto i posti per i ripescaggi sarebbero due (il Pordenone escluso sarà sostituito con la riammissione del Mantova) e dunque, uno sarebbe riservato alle squadre di serie D.

Delle cinque che precedono i falchetti nella graduatoria delle vincenti playoff (Alcione, Nardò, Fano, Pianese e Vado) tutte hanno annunciato la volontà di chiedere il ripescaggio ma, al momento, solo la Pianese ne avrebbe i requisiti. Dietro la squadra toscana, dunque, c'è solo la Casertana: la scadenza delle domande di ripescaggio è fissata per il 18 luglio.