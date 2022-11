Spezzato l'incantesimo del gol, la Casertana batte l'Uri per 5-3

Si sbloccano tutti i bomber in una volta sola. La Casertana spezza l'incantesimo del gol e torna a vincere dopo tre pareggi consecutivi. Contro l'Uri i falchetti partono fortissimo, giocano un calcio spettacolare e sciorinano giocate d'autore.

Soprattutto con le scorribande di Paglino sulla destra e con le splendide combinazioni tra Favetta e Bollino i rossoblù mettono immediatamente gli avversari alle corde. Il vantaggio arriva su rigore al 12' ed a realizzare è Bollino che se l'era pure guadagnato. Al 32' il raddoppio, ancora sull'asse Bollino Favetta con quest'ultimo che trasforma in rete una splendida assistenza di tacco del compagno. Stesso canovaccio in avvio di ripresa: al 15' è Paglino a guadagnarsi il rigore che Turchetta trasforma nel 3-0. Poi Paglino esce entra Tringali e per la Casertana si spegne la luce.

I falchetti calano di concentrazione e in due minuti consentono ai sardi di riaprire la gara: prima Aloia segna su punizione dalla sinistra (20'), poi Piga, di testa fa 3-2 di testa su cross dalla destra (22'). I falchetti sbandano, rischiano ancora ma si ritrvano momentaneamente grazie a un cross al bacio di Turchetta che Bollino spinge in rete per il 4-2.

L'Uri è indomito, i padroni di casa distratti, ed in contropiede e il neoentrato Samb fa 4-3 in contropiede. Sembra dover essere un finale di sofferenza ma arriva anche il gol di Ferrari che chiude il punteggio sul definitivo 5-3 nel recupero. Non è ancora una Casertana del tutto convincente, ma i falchetti in un sol colpo risolvono il problema del gol e possono preparare con fiducia l'importante gara di domenica prossima sul campo del Sorrento capolista.