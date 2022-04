Casertana bella ma sfortunata al Pinto il Francavilla passa 1-0

Quest'anno va così. Anche nell'arco di una partita quasi perfetta alla Casertana manca sempre qualcosa: nel caso di specie, contro il Fracavilla, un pizzico di fortuna e un portiere più reattivo. La sfida del Pinto si decide a favore della vicecapolista nell'arco di 3 minuti che vanno dal 60' al 63'. Di Somma già ammonito, colpisce di mano inavvertitamente un innocuo tiro da fuori: per l'arbitro il fallo vale il secondo giallo. La conseguente punizione è una debole pennellata di Gentile che si insacca con Carotenuto che poteva fare di più. Per il resto della gara i falchetti sono praticamente perfetti. L'approccio è quello giusto, la squadra aggredisce alta ed attacca con buona qualità, in particolare sulla sinistra dove Munoz, liberato due volte al cross serve D'Ottavi in buona posizione in area per due volte: entrambe le conclusioni (13' e 34') non hanno fortuna. Così come quella di Favetta al 29': il bomber imbeccato da una punizione al bacio di Vicente colpisce in scivolata dall'area piccola ma la palla sfiora solo il palo. Anche nella ripresa i padroni di casa appaiono più convinti: l'ingresso di Felleca non spezza la gara come al solito ma produce comunque un paio di iniziative, una in particolare che costringe la difesa avversaria a salvare in affanno per anticipare Mansour pronto a copire a porta vuota. Poi l'episodio che decide la gara. Mister Feola prova a ridisegnare la squadra con Diaz che entra e segna pure ma in fuorigioco. Con l'uomo in meno però è dura e nel finale solo la traversa impedisce il raddoppio a Gentile.