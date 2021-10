Casertana, nessun dramma: c'è già il Bisceglie

I timori del tecnico rossoblù Maiuri alla vigilia del match contro il Team Altamura si sono rivelati fondati. La Casertana ha conosciuto il secondo pari consecutivo contro una squadra che prima di domenica non aveva ancora raccolto un punto. Anche stavolta, la formazione rossoblù ha dovuto risalire la china dopo essere passata in svantaggio nella prima metà della prima frazione di gioco. Buon per la Casertana che Liccardi ci ha messo la testa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati