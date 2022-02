Ecco la Casertana di mister Feola: «Col Bisceglie inizia nuovo ciclo»

Una settimana e poche ore con la partita di Altamura (persa) nel mezzo. Enzo Feola, subentrato a Maiuri, ha avuto poco tempo per plasmare la Casertana a sua immagine e somiglianza ma è fiducioso in vista della gara di domani contro il Bisceglie: «Ripartiamo dalla voglia che i ragazzi hanno messo in campo domenica scorsa e negli allenamenti di questa settimana. Purtroppo - ha spiegato l'allenatore - permane l'emergenza in difesa (fuori Rainone, Di Somma e Salto) ma abbiamo la possibilità di far quadrare il cerchio. La squadra mi ha seguito e sono fiducioso. Abbiamo tempo per crescere ma dobbiamo essere pronti a vincere già da domani».

Anche alla luce dei nuovi acquisti che la società gli ha messo a disposizione. Subito disponibili Diaz, Munoz e Kosovan: «Sono contento delle operazioni di mercato della società. Sono calciatori che aggiungono esperienza e mentalità alla squadra. Ora dobbiamo fare più punti possibile. Alla fine del campionato tireremo le somme».