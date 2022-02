Due legni, Casertana sfortunata al Pinto col Bisceglie è solo pari

La mano di mister Feola comincia a vedersi ma la Casertana paga a caro prezzo l'emergenza in difesa. Privi di tre centali con l'under Colacicchi ed il nuovo acquisto Munoz a far guardia all'area di rigore i falchetti dominano ma contro il Bisceglie devono accontentarsi di un insoddisfacente 1-1.

Il 4-2-3-1 del nuovo corso funziona: Mansour da trequartista è efficace, Favetta guida bene l'attacco e sugli esterni Addessi e Felleca sono spine costanti nel fianco della difesa del Bisceglie. Il gioco è piacevole: pronti via e la gara si mette in discesa per i padroni di casa: al 9’ Mansour scamba con Addessi crossa e trova dall'altro lato Felleca: calma olimpica stop e rasoterra chirurgico che porta la Casertana in vantaggio. I falchetti non tirano i remi in barca, continuano a macinare gioco ma non trovano l'ultimo passaggio. Il Bisceglie sta tutto in un colpo di testa da Acosta che sfiora il palo.

Nella ripresa la storia non cambia e all'11’ Favetta a tu per tu col portiere colpisce una clamorosa traversa. I cambi però, non favoriscono la Casertana. Kosovan incide poco, Sandomenico del Bisceglie, invece, cambia la partita. Il giovane Rossi, adattato da terzino destro, proprio non lo tiene e da una sua iniziativa nasce l'angolo che al 25’, Acosta, con un colpo di testa e complice il portiere Carotenuto, trasforma nell'1-1. La Casertana prova lo stesso a vincerla, Addessi, servito dalla sinistra, in rovesciata colpisce il palo (38’) e la squadra crea un altro paio di situazioni di pericolo. Il Bisceglie si vede annullare un gol per fuorigioco (40’) ma il risultato non cambia più.