La Casertana, quella vera, ha conquistato una vittoria che aumenta i rimpianti per quello che poteva accadere e che invece, probabilmente, non accadrà. Rimpianti che non riguardano mister Cangelosi: con lui i falchetti hanno disputato un girone di ritorno strepitoso. «Avevamo giocato bene anche a Uri esordisce il tecnico in sala stampa dominato il gioco. Purtroppo se ti negano due rigori e colpisci un palo ci sta di perdere. Oggi, soprattutto nel primo tempo, la squadra mi è piaciuta. Era importante uscire dalla pressione alta del Sorrento e cambiare gioco in maniera adeguata, ci siamo riusciti. Dispiace per le critiche a Vacca ed Atteo, in questa settimana. Dei singoli non parlo mai, vorrei che non lo facesse neppure la stampa. Anche loro giocarono una buona partita ad Uri».

Il mister difende i suoi dalle critiche, ma proprio i singoli (ovviamente non solo Vacca e men che meno il giovane Atteo) nel girone d'andata, hanno compromesso una stagione che doveva e poteva essere vincente e che solo grazie al gioco di mister Cangelosi è ancora interessante: «Il nostro obiettivo è sempre stato lo stesso e non cambia. Dobbiamo provare a vincere sempre e fare i conti solo alla fine della stagione regolare. È la mentalità che ho cercato di trasmettere alla squadra da quando sono arrivato alla Casertana. Ed oggi Bollino, mi ha finalmente regalato una gioia».

Sorride Cangelosi, è ovviamente soddisfatto, e come lui Bollino e Manzo che confermano le parole del loro allenatore: «Percentuali di vittoria? La nostra matematica dice il centrocampista sono 12 punti. A maggio guarderemo la classifica e vedremo dove saremo. Finché c'è speranza abbiamo l'obbligo di crederci. E lo stesso vale per quanto riguarda gli eventuali playoff. Dobbiamo mettere la società in condizione di chiedere il ripescaggio». «È il nostro compito gli fa eco Bollino nel girone di ritorno ci siamo guardati allo specchio, ci siamo ritrovati, anche negli spogliatoi. Io non ho mai avuto dubbi sul valore di questa squadra, ognuno dei giocatori della rosa può fare la differenza in questa categoria. Non mi piace ricordare il passato, ora ci concentriamo sulla prossima partita».

Prima doppietta stagionale per Bollino: «Ne sono contento commenta l'attaccante ma quello che conta sono i tre punti conquistati. È stata un'ottima partita». Poi sui tifosi: «Fondamentali. Li ringraziamo dice Manzo per averci sostenuto anche nei momenti di difficoltà. Poi è chiaro, giocare in uno stadio pieno è tutta un'altra cosa». E anche il grande ex di giornata, l'allenatore del Sorrento Maiuri, riconosce la splendida prestazione: «Cangelosi ha dato un'organizzazione di gioco perfetta alla sua squadra. La Paganese ora è lontana tre punti, ma nulla ancora è deciso. Tutto è possibile da qui alla fine». Anche se i salernitani continuano a vincere, spesso con decisioni arbitrali discusse: «Io non so nulla dice Maiuri ma è chiaro che siamo stati un po' malpensanti. Nello scontro diretto ci negarono un rigore troppo evidente. E so che anche alla Casertana ne hanno negato uno clamoroso sabato scorso».