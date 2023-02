Casertana, Cangelosi: «Classifica? Penso solo alla sfida col Pomezia»

La classifica si guarderà solo alla fine. La strada tracciata da mister Cangelosi è chiara: si pensa solo alla partita, una domenica alla volta. «È evidente che solo attraverso le prestazioni possiamo centrare le vittorie e sperare di fare cose positive. Domani arriva il Pomezia e ci concentriamo solo sul prossimo avversario. Quello che succede sugli altri campi ci interessa poco, la classifica la guarderemo alla fine».

E per la gara di domani (14.30 al Pinto) il tecnico chiede ai suoi una prestazione migliore di quella di Frascati: «Domenica scorsa ero contento solo per i tre punti. Domani voglio rivedere la squadra aggressiva e compatta delle partite precedenti. Anche perchè in questo campionato tutti possono battere tutti e noi non possiamo rischiare».

Le condizioni della squadra: «Nel complesso buone. Mancherà solo Vacca oltre allo squalificato Paglino. La formazione la deciderò domani» conclude Cangelosi che, probabilmente, confermerà l'undici che ha sconfitto la Lupa Frascati.