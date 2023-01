«Qui per ottenere il miglior risultato possibile». Sorridente, pacato ma con le idee chiare mister Cangelosi si presenta alla Casertana con un obiettivo ben chiaro da raggiungere: «Lo merita la società che ha un'organizzazione che a volte non si trova neppure in serie C, lo merita la piazza perché è storica: dobbiamo provare a vincere tutte le partite che mancano alla fine del campionato. Poi tireremo le somme». Sul campo le indicazioni del mister sono già chiare. Squadra compatta, aggressiva, con tanti uomini in zona palla. Forse un po' alta ed a rischio contropiede: «Ma è un rischio che si può sventare giocando con concentrazione e muovendosi bene in campo. L'importante, alla fine, è segnare sempre un gol in più dell'avversario».



Mentalità identica a quella del maestro Zeman al fianco del quale Cangelosi ha lavorato come secondo per 33 anni: «Non nascondo che gli ho comunicato che stavo accettando l'offerta della Casertana. Lui mi ha detto, comincia a lavorare» ha raccontato sorridendo il mister. Ed in effetti per lui è la prima esperienza da allenatore responsabile ed anche la prima esperienza in serie D: «Vero ma proprio per questo la affronto con maggiore entusiasmo». La montagna da scalare è altissima: «Ho seguito la squadra, la conosco, ho avuto l'impressione che le siano mancate delle certezze. Qualcosa è andato storto e questo ha influito sul rendimento dei calciatori. Ora è il momento di dare risposte solide alla squadra: giocheremo con il 4-3-3, sanno che devono andare sempre in campo per vincere».

«Abbiamo un debito con la città - ha detto invece il diesse Alessandro Degli Esposti - e dobbiamo ripagarlo perché tutti noi abbiamo dato meno di quanto richiesto. Stavamo lavorando con il centrocampo a due ma il mercato è stato fatto per la mediana a tre. Abbiamo riformulato le coppie, in avanti, al posto di Favetta abbiamo preso due esterni (Liurni e Taurino). Faremo altre operazioni, giovani però, con gli over siamo a posto».

Prima della conferenza stampa di presentazione, ieri, mister Cangelosi ha guidato la Casertana nella partitella contro la Caivanese che gioca in Promozione. Fatte le dovute proporzioni in relazione ai valori tecnici in campo, la Casertana ha destato una buona impressione. Il 4-3-3 del nuovo tecnico è stato interpretato nel modo giusto soprattutto nel primo tempo quando i falchetti sono rimasti raggruppati in un fazzoletto di campo, giocando palla corta con scambi fulminei e tanti uomini in zona palla.

In campo Cangelosi ha schierato Prisco in porta, Paglino, Rainone, Sabatino e Cugnata in difesa, Casoli, Tringali e Atteo a centrocampo e Liurni, Ferrari e Taurino in attacco. Sei a zero il risultato della prima frazione con reti di Tringali, Taurino, Ferrari (2) Casoli e Liurni. Nella seconda frazione spazio a tutti gli altri componenti la rosa ad eccezione degli acciaccati Bollino e Soprano. Minuti con i compagni più grandi anche per gli juniores Aceti e Del Prete, quest'ultimo impiegato da terzino sinistro nel finale di gara. Stesso sistema di gioco, stesse richieste ma squadra un po' più lunga: nove a uno il risultato finale della gara con reti di Matese, Turchetta e Galletta per la Casertana e di Di Chiara su rigore per la Caivanese nella ripresa. Domani è già vigilia del primo impegno ufficiale dell'era Cangelosi. La formazione vista nel primo tempo ieri sarà probabilmente quella che scenderà in campo contro i napoletani. Test importantissimo per la squadra rossoblù che dovrà confermare di aver appreso quanto più possibile degli schemi del mister e soprattutto, di aver lasciato definitivamente da parte le indecisioni del girone d'andata. Poi, una partita per volta, si vedrà.