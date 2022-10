Casertana in casa della capolista: «Partita importante, servono i fatti»

"Alzare l'asticella in termini di prestazione e correggere gli errori". Mister Parlato, alla vigilia della trasferta in casa della capolista Real Monterotondo, traccia la strada della crescita della sua Casertana: "Contro l'Ogliastra abbiamo fatto solo il nostro dovere, ora dobbiamo ripeterci. Servono i fatti, quella di domani è una partita importante". Il tecnico pone l'accento sull'aspetto mentale: "Dobbiamo calarci nella mentalità della categoria. Essere ancora di più concentrati e comprendere che in questa categoria contano più i fatti che le chiacchiere". Poi sul Monterotondo: "Hanno giocatori importanti come Baldassi, ma in generale stanno facendo tutti bene. Però, agli avversari va dato il giusto peso. Dobbiamo concentrarci su quanto dobbiamo fare noi. Soprattutto essere più attenti in tutte e due le fasi". Sulla formazione: "L'idea c'è, decideremo dopo la rifinitura. In ogni caso tutti possono giocare e tutti possono restare in panchina. La rosa è ampia, bisogna crescere solo sull'aspetto mentale e ci stiamo lavorando".