Casertana rattopata a Cassino, Parlato fiducioso: «Rosa ampia»

Turchetta ancora non al meglio, assenti Esposito (squalificato) Nunes, Sena e Guida (infortunati). Non sarà al completo la Casertana che domani (ore 15) farà visita al Cassino ma mister Parlato è fiducioso:

«Abbiamo una rosa ampia ed importante, assolutamente in grado di sopperire alle assenze. Chi giocherà farà certamente il suo dovere. In questi dieci giorni abbiamo lavorato sulla testa, sugli errori commessi in precedenza da noi tutti e sull'approccio alla partita. Quella di domani è la gara speciale, in cui ciascuno di noi dovrà evitare distrazioni che possono compromettere la partita. Dovremo iniziare con il piglio giusto - ha detto ancora il tecnico dei falchetti - con la voglia di andarci a prendere la prestazione ed il risultato massimo possibile. Affrontiamo un avversario di categoria, pericoloso soprattutto in casa, con giocatori importanti. Noi però ci concentriamo su noi stessi. Possibile qualche novità a livello tattico».