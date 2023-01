Casertana-Cassino 2-2, la sfida playoff finisce senza vincitori

Solido e organizzato il Cassino imbriglia la Casertana al Pinto, al termine di una gara in cui avrebbe meritato forse la vittoria. I padroni di casa fanno due passi indietro sul piano del gioco rispetto alle ultime uscite. Poche idee, tanti errori in fase di rifinitura e le solite distrazioni difensive condanno i falchetti ad un altro mezzo passo falso.

L'avvio dei rossoblù è promettente con Casoli e Taurino che confezionano un rapido contropiede ma il tiro dell'attaccante è deviato dal portiere (3’). Al 10’ primo scricchiolio del settore destro della difesa campana: Ingretolli riceve in area da fallo laterale e scavalca Prisco con un pallonetto: palo. Un minuto dopo la Casertana si scuote, Paglino guadagna un penalty che Bollino realizza per il vantaggio, ma al 17’ il Cassino torna pericoloso con un cross da sinistra che trova solo Darboe sul secondo palo: gran parata di Prisco. In fotocopia l'azione del gol del pari: stavolta è libero Mazzarotti che tocca il pallone mandandolo alle spalle del portiere casertano: 1-1 al 24’.

Più nulla fino al finale di partita con le due squadre che si annullano. Al 35’ della ripresa, però, dalla lunga distanza Cavaliere trova il gol della domenica e infila Prisco nel sette. Sembra finita ma in pieno recupero Turchetta (tardivo il suo ingresso dalla panchina) pennella uno splendido cross che Ferrari di testa trasforma nel 2-2. Il Cassino non si rintana, ci riprova e Paglino, a una manciata di secondi dal triplice fischio, in anticipo evita un gol fatto per gli avversari. Pari che accontenta più gli ospiti che i padroni di casa.