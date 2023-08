Ancora un giorno di attesa, ma la sensazione è che la Casertana sia ormai prossima a festeggiare la serie C. Ieri c'è stata la programmata seduta del Consiglio di Stato, chiamato in causa per discutere circa il ricorso della Reggina avverso l'esclusione dalla serie B, oltre a quello proposto dal Perugia contro l'ammissione del Lecco sempre in serie cadetta all'interno del quale si è incastrato quello del Foggia avverso la graduatoria dei ripescaggi da parte della Figc, ma la decisione si conoscerà soltanto nella tarda mattinata di oggi, al massimo nel primo pomeriggio.

APPROFONDIMENTI Nocerina, ancora ko Liurni e Manzo: con l'Angri fischio d'inizio alle 16 Paganese, esperienze in difesa: torna in D il centrale De Franco Casertana, il giorno della svolta: si decide sul ripescaggio

Ma da ciò che è trapelato al termine della giornata di ieri è che le speranze della Reggina di vedersi accolte le proprie rivendicazioni peraltro già precedentemente bocciate da Covisoc, Collegio di garanzia del Comi e Tar del Lazio siano ridotte al lumicino. Questo al termine di un'udienza durata una cinquantina di minuti dove si sono alternati i legali dei ricorrenti, ma anche quelli di Federcalcio e Brescia, quest'ultima avente un interesse legittimo nel contenzioso. La bocciatura della Reggina, infatti, schiuderebbe le porte della serie cadetta al club lombardo dopo la bruciante retrocessione avvenuta al termine dei play off dello scorso campionato per mano del Cosenza.

L'inizio del dibattimento è stato preceduto da una dichiarazione del presidente della V Sezione, il collegio giudicante chiamato a decidere della controversia «che noi abbiamo già studiato dice ed entro domani (oggi, Ndr) dobbiamo fare sentenza. Conosciamo le carte e la vicenda e la discussione serve solo per aggiungere qualcosa sinteticamente». Insomma, i togati del Consiglio di Stato avevano le idee già ben chiare sulla vicenda e ciò anche giustifica la relativa brevità con cui si è svolto il dibattimento dal quale è emerso un dato fondamentale che, di fatto, indirizzerebbe il giudizio contro la Reggina e che consentirebbe alla Casertana di festeggiare il ritorno nel panorama professionistico a due anni di distanza dalla dolorosa esclusione per motivi anch'essi burocratici. Ci riferiamo alla perentorietà dei termini stabiliti dalla Federcalcio e notificati a tutte le società con il famoso comunicano n. 169/A con cui il Consiglio federale ha deliberato che, anche in presenza di provvedimenti di omologazione del piano di ristrutturazione del debito, le società interessate avrebbero dovuto comunque, entro il termine perentorio del 20 giugno, depositare presso la Covisoc copia conforme all'originale dei citati provvedimenti e assolverne i relativi adempimenti.

Insomma, la Reggina avrebbe dovuto pagare quanto dovuto entro e non oltre la predetta data del 20 giugno e non entro i trenta giorni previsti dall'omologa. Va aggiunto, peraltro, che la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione del debito approvato dal Tribunale di Reggio Calabria a beneficio della alla Reggina non è definitiva in quanto su tale provvedimento pende il ricorso proposto da Inps e Agenzia delle Entrate e che si discuterà il 25 settembre prossimo in Corte d'appello.

«C'è il rischio che il campionato venga travolto dalla situazione ha detto al riguardo in dibattimento l'avvocato della Figc Giancarlo Viglione perché nessuno in questa aula sa come finirà il 25 settembre. Il problema della Federazione è se si dovesse trovare a metà campionato una squadra in liquidazione giudiziaria». Ad ogni buon conto, qualsiasi dubbio circa l'esito della vicenda, verrà fugato soltanto oggi con la pubblicazione del dispositivo di sentenza del Consiglio di Stato. Sempre oggi è in programma il Consiglio federale che probabilmente si terrà soltanto nel pomeriggio e comunque una volta acquisiti agli atti le decisioni del Consiglio di Stato. In tale sede saranno definitivamente aggiornati gli organici dei campionati di serie B e C e subito dopo si terranno le assemblee di lega serie B e Lega Pro per togliere le X dai calendari.