Casertana, debutto con vittoria: Ferrari e Favetta rimontano il Nola

In questa stagione rossoblù conta solo la vittoria e la Casertana non stecca al debutto in campionato. Il risultato c'è, è positivo ed arriva contro un ostico Nola. La prestazione convince per impegno, concentrazione e sacrificio, forse meno sul profilo del gioco. Parlato insiste con la difesa a tre, deve rinunciare a Turchetta ed Onazi (il primo acciaccato, il secondo in attesa del transfer) e punta sulla coppia gol Favetta-Ferrari. Nel primo tempo la Casertana è lunga, si affida spesso ai lanci lunghi (studiati quegli dei difensori sugli esterni ha spiegato il tecnico) ma lascia i centrali troppo spesso soli nell'uno conto uno contro gli avanti del Nola. E così, a sorpresa, dopo un paio di tentativi della Casertana a passare in vantaggio sono gli ospiti. Al 27' Faiello riceve un'imbucata sulla sinistra si accentra ed appoggia a Maggio che in anticipo fa gol. La risposta della Casertana è disorganica, Favetta ci prova in azione personale ma poco altro. Poi vengono fuori le doti dei singoli. Lo stesso Favetta mette giù un pallone difficile ed appoggia a Tringali che si invola sulla sinistra e mette in area un delizioso cross che Ferrari trasforma (40'). Un minuto dopo da fallo laterale Dionisi dalla trequarti mette al centro un traversone al bacio, torre di Ferrari di testa che Favetta spinge alle spalle del portiere avversario a porta vuota. Squadre al riposo sul 2-1 ma il Nola rientra con grande convinzione: la pressione è forte, la Casertana regge senza concedere quasi nulla e punge in contropiede o su calcio piazzato: Rainone sfiora il gol (7') sugli sviluppi di calcio d'angolo poi Casoli prima e Ferrari dopo mancano l'aggancio decisivo in comoda posizione. Parlato cambia, in attacco c'è il solo Bollino e nel finale arriva qualche brivido: ci pensa Prisco che prima smanaccia un corner pericoloso, poi, blocca una punizione di Ruggiero. Nel finale il Nola reclama per un rigore. Il risultato però resta 2-1. Buona la prima della Casertana, in attesa di una crescita necessaria. Per i bianconeri napoletani resta la soddisfazione per la prestazione disputata.