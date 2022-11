Casertana, domani c'è l'Arzachena Panarelli: «3 punti ma senza ansia»

"Bando alla frenesia". Mister Panarelli ha individuato la strada per riportare la squadra alla vittoria che manca da due turni: "Anche ad Artena abbiamo costruito molto senza concretizzare. I ragazzi erano delusi dopo la partita e questo ne conferma ambizione e consapevolezza. Il nostro obiettivo è vincere il campionato ma dobbiamo centrare il risultato senza ansia o frenesia. Con il lavoro e la serenità arriveranno anche i gol". E domani c'è l'Arzachena, altra delusa di questo avvio di stagione: "Puntano al primo posto come noi, il loro tecnico, che allena molto bene, lo ha confermato di recente. Un avversario da rispettare, come tutti, ma certo non da temere. Il campionato non si vince domani. Però è chiaro che alla lunga ha la meglio chi affronta con il piglio giusto i momenti difficili.". Squadra votata al gioco, di quelle che spesso hanno favorito la Casertana: "Si ma noi pensiamo alla nostra impostazione di gara non a quella degli altri. Abbiamo lavorato tanto, sull'attacco alla porta da palla laterale, sull'ultimo passaggio, sul modo di andare a concretizzare. Ed il lavoro ha concluso Panarelli è la strada giusta".