Casertana, domani c'è il Brindisi Feola: La squadra si riscatterà»

E' ancora amareggiato Enzo Feola dopo il brutto tonfo della sua Casertana, domenica contro la Mariglianese. Domani, però, c'è la trasferta di Brindisi, i playoff sono ancora in ballo e i falchetti devono portare punti a casa. "Moralmente i ragazzi hanno risentito dell'ultima sconfitta. Si è rivisto il solito film della stagione. Abbiamo costruito tanto e subito gol su due nostri errori. Poi, l'infortunio di Rainone ha pesato tanto, era stato un trascinatore, si stava rimettendo dai precedenti problemi fisici. Dispiace. In ogni caso - ha spiegato Feola - di tempo per pensarci non ne abbiamo. Domani c'è la partita con il Brindisi che, dopo aver vinto a Caserta all'andata è la squadra che ha fatto più punti insieme al Cerignola capolista. Hanno cambiato tanti giocatori, sono spensierati e non hanno niente da perdere. Non sarà facile ma i ragazzi hanno voglia di rivalsa e sono convinto che disputeranno una grande partita. Restano fuori per noi - continua Feola - Rainone, Tufano, Vicente e Addessi. Faremo qualcosa di diverso dal punto di vista tattico, probabilmente. Andiamo li a giocarcela alla pari. Sono fiducioso".