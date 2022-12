Epurazione in vista. La sconfitta contro l'Aprila è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La squadra ha spento quasi del tutto le speranze di centrare la promozione con 10 minuti di inescusabile distrazione. La rimonta subita domenica è l'emblema di quanto al centro del fallimento sportivo messo in scena finora, ci siano i calciatori. Tecnicamente e tatticamente inaccettabile se non addirittura inspiegabile il modo in cui una squadra esperta, con dentro elementi di categoria superiore o di spiccata attitudine alla vittoria in D, abbia subìto tre gol da un avversario infinitamente più giovane, meno blasonato ed attardato in classifica.

I curricula dei calciatori a disposizione di Panarelli parlano chiaro: la classifica doveva essere nettamente migliore di quella che è. E a riavvolgere il film del campionato, pare evidente che se oggi i rossoblù navigano in un'anonima posizione di centro classifica è per demeriti loro e non per meriti degli avversari. Troppi i gol, troppi i punti letteralmente regalati per distrazioni o errori inescusabili. Tutto riassunto nei dieci minuti di inaccettabile black out della gara contro l'Aprilia. Ora il Sorrento è distante undici punti, la Paganese sette: ciononostante la proprietà non intende lasciare nulla di intentato per rincorrere quella promozione che è ormai soltanto un sogno. Dunque, la Casertana ha dato incarico al direttore Degli Esposti di sfruttare gli ultimi giorni di mercato per tagliare i rami secchi e sostituirli con altri giocatori ritenuti più adatti.

Tre, forse quattro i calciatori che verranno ceduti. Onazi è uno di questi, lo ha già confermato il direttore sportivo Degli Esposti in conferenza stampa dopo la gara con l'Aprilia, adducendo la scelta a valutazioni tattiche che evidentemente, vista la caratura del calciatore, non reggono. Forse più un modo, quello del diesse, per addolcire la pillola di una scelta legata ad altri motivi. Per sostituire il nigeriano è già arrivato Manzo. Un altro mediano, probabilmente Esposito dell'Afragolese, arriverà. E pare che in queste ore la Casertana abbia intenzione di tornare alla ricerca attiva di una prima punta per sostituire Ferrari o molto più probabilmente Favetta. L'attaccante napoletano è uno di quelli che più hanno deluso in quest'avvio di stagione. Contro l'Aprilia ha subito un colpo al ginocchio e chiesto a Panarelli di restare in campo nonostante fosse evidentemente claudicante. Nel primo tempo la Casertana è rimasta praticamente in 10 per diverso tempo per accontentare la richiesta dell'attaccante, forse alla ricerca di gloria presuntivamente facile contro un avversario ritenuto inferiore. Poi è entrato Liurni, il nuovo acquisto, e la musica almeno temporaneamente, è cambiata.



Se i giocatori, ormai è opinione comune, sono i primi responsabili del rendimento deludente del girone d'andata, dopo la sconfitta di ieri, ed in generale dopo il peggioramento della media punti della squadra dal suo arrivo, sotto esame non può non finirci anche il tecnico Panarelli. Era stato ingaggiato al posto di Parlato, per dare una scossa alla squadra, per metterla di fronte alle sue responsabilità, per migliorarne il livello di concentrazione e cattiveria agonistica. Obiettivo finora ampiamente fallito, la partita di domenica lo conferma. Dopo la gara il tecnico è rimasto lungamente seduto in panchina, forse a riflettere, prima di guadagnare gli spogliatoi accompagnato da una salva di fischi. Al momento l'allenatore non rischia l'esonero, domani c'è già un'altra partita. Ma un confronto con la società ci sarà sicuramente e la gara di Palma Campania dovrà dare risposte. Dopo c'è la sosta invernale, ultima occasione per rimodellare la squadra.