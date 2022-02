Casertana: cambio in panchina esonerato Maiuri, torna Feola

Enzo Maiuri è stato esonerato dalla Casertana. Il club ha deciso di chiudere il rapporto con l'allenatore dopo le sette sconfitte nelle ultime nove gare e quella casalinga di mercoledì contro il Fasano. Al suo posto il presidente D'Agostino ha chiamato Enzo Feola.

La società rossoblù si affida ad uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni in serie D per di più ben conosciuto dalla piazza. Da calciatore Feola ha esordito tra i professionisti proprio con la maglia della Casertana e da allenatore ha guidato i falchetti per due stagioni vincendo anche un torneo di Eccellenza. Con lui il fidatissimo secondo Pasquale Suppa, altro pezzo di storia rossoblù, che condusse da centrocampista la Casertana all'ultima promozione in serie D.