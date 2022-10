La Casertana ha deciso di esonerare mister Carmine Parlato. Il tecnico era già sotto esame da qualche tempo e il pareggio interno di sabato contro il Tivoli ha indotto la dirigenza a cambiare allenatore.

Al posto di Parlato è pronto Luigi Panarelli, 46 anni, da calciatore ex di Napoli e Torino, da allenatore esperienze con Taranto in D e ad Andria anche in C. L'annuncio potrebbe arrivare già oggi.