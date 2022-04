Casertana, Feola: «Bene il bando, ora testa alla sfida di Sorrento»

"Si è parlato tanto della pubblicazione del bando per il nuovo Pinto in questa settimana, era una notizia importantissima, è giusto così. Ora però testa al Sorrento". Esordisce così il tecnico della Casertana Enzo Feola in sala stampa, alla vigilia della gara di domani: "E' una trasferta difficile, per noi una sorta di ultima spiaggia in vista dei playoff. Domenica scorsa abbiamo perso giocando bene. A Sorrento in un derby storico in Campania, servirà la stessa cattiveria agonsitica che abbiamo messo in campo in altre gare". Poi sulle condizioni dei calciatori: "Rainone e Tufano li abbiamo reintegrati in gruppo ma non sono ancora al top". Fuori Addessi per infortunio, oltre a Mansour e Di Somma per squalifica.