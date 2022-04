Casertana, Feola: «Ora continuità, il Francavilla è avversario temibile»

«Serve continuità». E' il filo conduttore di tutta la stagione e mister Feola lo sa. Alla vigilia della sfida contro la vicecapolista Francavilla il tecnico della Casertana mette in guardia i suoi: «ffrontiamo una squadra forte, la classifica lo dimostra. Hanno giovani di qualità e calciatori importanti, servirà l'approccio giusto. Purtroppo - continua Feola - non possiamo più sbagliare. Tempo per recuperare non ce n'è più e se vogliamo centrare i playoff dobbiamo vincere». Obiettivo da raggiungere anche con qualche defezione: «Addessi e Maresca sono ancora fuori, Rainone lo valuteremo ma è difficile che sarà impiegato come Tufano che lavora in gruppo solo da una settimana. Però, anche a Brindisi, tutti i ragazzi hanno dimostrato di meritare di giocare. Anche chi subentrerà dalla panchina può essere decisivo» ha concluso l'allenatore.