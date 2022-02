Casertana, Feola: contro il Nardò sarà di sicuro una grande partita

"Serve una vittoria, sono convinto che così la squadra si sbloccherà". Enzo Feola ne è convinto: la crisi della Casertana è più mentale che tecnica. "Veniamo da due partite strepitose, meritavamo sei punti. A Casarano abbiamo creato, fatto cose egregie. Poi si è spenta la luce ed abbiamo pagato un black-out di dieci minuti che ci è costato la sconfitta". Domani al Pinto c'è il Nardò: "Una squadra costruita con altre ambizioni. Ma sono convinto che sarà una grande partita e che alla fine vinceremo". Anche per evitare di restare invischiati nelle sabbie mobili della bassa classifica: "E' un rischio che dobbiamo evitare. E' necessario che ci guardiamo alle spalle". Per poi, però, puntare in alto: "Ci vuole pazienza e tempo. So che le persone non ne hanno ma nel calcio è così". Tema indisponibili: "Dalla prossima settimana saranno tutti a disposizione. Alcuni degil infortuniati sono rientrati in gruppo solo venerdì". Tra questi anche Rainone e Favetta.