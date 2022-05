Casertana, Feola: «A Molfetta mi aspetto una gara complicata»

"Conosciamo l'importanza della partita, ci siamo allenati bene". Mister Feola non sottovaluta l'impegno di domani contro il Molfetta e chiede i tre punti alla sua Casertana in Puglia: "Affrontiamo una squadra costruita per conquistare altri obiettivi, che non è ancora salva ed ha bisogno di punti. I nostri avversari sono forti, ben allenati con buoni palleggiatori ed attaccanti pericolosi. Dobbiamo essere capaci - continua Feola - di sfruttare quache loro punto debole e di aggredirli ma se riusciamo a imporre il nostro ritmo diventiamo una grande squadra. In questo momento, abbiamo qualche soluzione in più e possiamo sopperire ad alcune mancanze e dopo la vittoria di domenica scorsa abbiamo ritrovato entusiasmo". Indisponibili i soli Kosovan (squalificato), Rossi, Addessi e Maresca (infortunati).