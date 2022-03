Casertana, Feola: troppe assenze, a Matino come uno spareggio

"Via il fioretto ora la sciabola". Enzo Feola vuole una Casertana d'arrembaggio, già domani, nella trasferta di Matino: "Dei complimenti siamo stanchi. Ora servono i tre punti e per conquistarli è necessaria più cattiveria. E' vero è una stagione storta, la traversa di Vicente contro la Nocerina ne è l'emblema. Al primo errore veniamo castigati ma ciò non toglie che ci serve più cinismo e praticità sotto porta. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla sotto il profilo dell'impegno, della voglia e del gioco. Dobbiamo migliorare da quel punto di vista". A Matino il tecnico dovrà rinunciare a calciatori importanti come Addessi e Diaz ed anche Monti è in dubbio: "Un peccato - commenta Feola - recuperando gli infortunati avremo anche la possibilità di contare su più alternative. In ogni caso quello di domani a Matino è come uno spareggio. Dunque, dobbiamo portare a casa i tre punti senza se e senza ma".