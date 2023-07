Tutto congelato fino a domani. Trepidante e fiduciosa attesa, alla Casertana, in vista del Consiglio federale che deciderà quale club tra i vincitori dei playoff di serie D potrà usufruire del ripescaggio in serie C. Dal club rossoblù trapela grande ottimismo e alcune recenti dichiarazioni del responsabile marketing Massimo Vecchione lo confermano: «Noi abbiamo fatto tutto per bene, Alcione Milano e Fano non so» ha detto sibillino. Ed in effetti le posizioni delle uniche due società che precedono i falchetti in graduatoria e che hanno presentato domanda sembrano fortemente in bilico.

Numerosi fonti concordanti danno per incompleta la domanda dell'Alma Juventus. L'Alcione Milano ha presentato ricorso al Tar avverso il provvedimento della Prefettura che ha risposto con un "Non è possibile esprimersi" all'istanza con cui il club richiedeva l'uso per la C dell'Arena Civica Brera di parco Sempione. Il club, che ha spiegato la sua posizione in una nota ufficiale, annuncia battaglia legale per essere riammesso in termini, ma si trova in una posizione non diversa da quella del Lecco che per la stessa ragione, mancanza dell'ok della Prefettura per l'uso dell'impianto di gioco, lunedì scorso è stato escluso dalla B dal Collegio di garanzia del Coni.

Insomma, sembra proprio che ci sia solo da aspettare la pronuncia di domani perché la Casertana possa ritornare in serie C.

Il mercato, dunque, può attendere altre 24 ore anche perché crescono le possibilità che già domani il Consiglio federale non solo stili le graduatorie ma disponga già il ripescaggio. Da più parti si ritiene che il Collegio di garanzia del Coni abbia indicato alla Figc l'orientamento da seguire: non attendere le pronunce della Giustizia ordinaria. E se così fosse per la Casertana e per le eventuali altre ripescate (un club di C tra Piacenza e Gelbison) sarebbe un passo avanti importantissimo.

Poter allestire la squadra già dalla prossima settimana invece di attendere fine agosto quando il Consiglio di Stato si esprimerà sui ricorsi di Reggina e Lecco che escluse dalla B aprono la porta ai ripescaggi insieme al Siena, consentirebbe al diesse Degli Esposti di lavorare in una condizione di quasi normalità rispetto a quella che si prospettava fino a qualche giorno fa. È cruciale, insomma, il Consiglio federale di domani anche per la programmazione sportiva della Casertana che, in ogni caso, non aspetta ferma al palo. Lo dimostra il ritorno in città di mister Cangelosi con qualche giorno di anticipo rispetto alle previsioni: le notizie che danno per pressoché certo il ritorno in C dei falchetti hanno richiesto un reset di tutto il lavoro programmatico svolto per la D. E allora mister e direttore sono in continuo contatto per discutere sulla squadra che dovrà essere in terza serie mentre uno dopo l'altro vengono liberati i calciatori con cui c'era già un pre accordo in caso di quarta serie.

Non cambiano le date del ritiro perché l'albergo ed il campo di Roccaraso erano già stati prenotati a partire dal 28 luglio e modifiche in corso non sono possibili, visto che la località abruzzese, dopo la Casertana, dovrà ospitare anche altri club. Non cambiano neanche quelle del pre-ritiro, a partire da metà settimana prossima al Pinto.

L'impressione è che qualora il Consiglio federale dovesse decidere quanto alla Casertana si aspettano con estrema fiducia, nelle corso dei prossimi giorni ci saranno annunci di ingaggi uno dietro l'altro. Anche perché al momento la rosa di Cangelosi può contare solo su Paglino e Casoli oltre agli juniores.

Intanto, è arrivata una grande soddisfazione professionale per Andrea Tedesco, tecnico della Casertana nella prima stagione dell'era D'Agostino: è stato promosso dalla under 19 alla Primavera del Napoli.