La lunga attesa è quasi finita. Domani in serata o mercoledì mattina al massimo la Casertana conoscerà la decisione del Consiglio di Stato sull'esclusione della Reggina dalla serie B e con ogni probabilità avrà la certezza anche formale del suo ripescaggio in serie C.

Sono passati tre mesi ed una settimana da quella finale playoff vinta a Pagani (2-0 con gol di Ferrari e Guida) che ha aperto al club rossoblù la porta del ritorno tra i professionisti dalla porta di servizio dopo due stagioni di purgatorio in quarta serie. Tre mesi abbondanti in cui la dirigenza rossoblù è stata impegnata su più fronti. Dalla laboriosa preparazione del complesso incartamento che costituisce la domanda di ripescaggio in serie C, al calcio mercato fino all'ugualmente centrale impegno relativo alla realizzazione del nuovo stadio. Da quel fronte arrivano le ultime novità.

La Casertana, che a giorni firmerà con il Comune la convenzione che prevede la concessione dell'impianto di viale Medaglie d'Oro in uso esclusivo per novant'anni in cambio della realizzazione dei lavori da 51 milioni di euro per la totale ricostruzione del Pinto, ha già inviato i progetti esecutivi agli organi sportivi competenti.

Il presidente D'Agostino ha sempre affermato che i lavori non avrebbero impedito la disputa delle partite casalinghe a Caserta ma proprio per non ricevere sorprese, la dirigenza ha voluto accertarsene. Una volta firmata la convenzione la Caserta stadium (società concessionaria di cui fanno parte la Casertana, l'Aurora Immobiliare di Ciuffarella e il Consorzio stabile Santa Rita) avrà tutto l'interesse a cominciare i lavori nel più breve tempo possibile.

Prima lo stadio sarà finito (il crono programma prevede la conclusione delle opere in due anni) prima potrà cominciare a fruttare quei 4 milioni di euro annui che secondo il piano economico-finanziario serviranno a restituire agli investitori i 51 milioni di euro necessari a realizzare l'opera e gli interessi concordati (ci vorranno 15 anni secondo le previsioni). E se come pare la convenzione sarà firmata nel corso dei prossimi giorni, forse già in questa settimana, la data utile per l'apertura del cantiere potrebbe essere fissata tra fine ottobre inizio novembre.

In pieno campionato insomma: nessun ostacolo in ogni caso alla disputa delle partite al Pinto, secondo la società rossoblù, anche quando sarà abbattuta la Curva nord che attualmente accoglie le tifoserie ospiti (è il primo capitolo di lavori da svolgere in base al crono programma). Basteranno due settori (Tribuna da destinarsi ai casertani e Distinti gli altri) e comunque non sarebbe impossibile, secondo le normative di sicurezza, realizzarne un terzo provvisorio in tubolari nell'area dove una volta sorgeva la Curva sud. Un'ipotesi allo studio ma solo in caso di necessità. Molto dipenderà anche dalla quantità di tifosi che affollerà il Pinto.

Il probabile ritorno in serie C ha riacceso l'entusiasmo della piazza, cancellato in quasi tutti i tifosi la delusione per l'esclusione dai professionisti di due estati fa. Lo testimonia la festa di inizio agosto dopo che il Tar, escludendo la Reggina dalla B, aprì le porte del ripescaggio alla Casertana, le tante bandiere che fanno capolino sui balconi, le numerose foto di padri e figli in rossoblù con cui la città ha risposto all'invito social del club. Ulteriori indicazioni circa la temperatura della passione rossoblù si avranno dall'esito della campagna abbonamenti che partirà immediatamente dopo che la Figc avrà ufficializzato il ripescaggio della Casertana (probabilmente già il 4 settembre). E poi dall'afflusso di tifosi già alla prima partita casalinga in programma il 17 settembre alle 20.45 proprio contro i rivali campani del Benevento (tra i favoriti alla vittoria del campionato con l'Avellino ed il Crotone). Situazione da valutare solo tra qualche giorno. Prima il ripescaggio, poi l'ufficializzazione dei colpi di mercato (chiusi gli accordi con Ferrante, Damian e Carretta la Casertana tratta il portiere Venturi, il centrocampista Toscano ed il difensore Corsinelli) e la firma della convenzione con il Comune.

Sarà una settimana intensa, con ogni probabilità ricca di buone notizie. Perché ormai, l'attesa è quasi finita e fra un paio di giorni al massimo arriverà il momento delle cose concrete.