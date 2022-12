La rincorsa deve continuare ed è con questo imperativo che la Casertana oggi (inizio ore 14.30) scenderà in campo contro il Portici. La sconfitta di domenica scorsa sul campo della capolista Sorrento, soprattutto per come è maturata, ha lasciato molto amaro in bocca in tutto l'ambiente rossoblù, ma con tante partite ancora da giocare è lecito attendersi un'immediata ripresa. «Per come abbiamo perso non ci è andata giù - conferma il tecnico della Casertana Luigi Panarelli - e alla fine siamo stati tutti d'accordo che è stata una sconfitta immeritata. Abbiamo fatto, comunque, tesoro di quella che è stata la gara, cioè dove andare a migliorare e dove, magari, essere più scaltri e più decisi in certi momenti della partita. Abbiamo voltato pagina lavorando con maggiore rabbia in questa settimana di preparazione a questa partita importante e difficile contro il Portici. Le voci di mercato? È una componente che esiste da decenni e, quindi, fa parte del gioco. Non può essere certo un motivo di distrazione. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione partita per partita».



Sei punti appena conquistati nelle ultime cinque partite. Tante occasioni da rete create o comunque un buon volume di gioco, però, non hanno fatto seguito i risultati a una squadra che, forse, deve migliorare sul lato caratteriale. «Ai ragazzi ho detto che devono vedere la gara come una normalità dice Panarelli per cui a livello emotivo dobbiamo essere sereni. Sotto il profilo caratteriale dobbiamo essere consapevoli che stiamo in una piazza e in una squadra dove si deve fare risultato. Posso dire che c'è spessore umano in questa squadra. Mi sarei preoccupato se certi risultati fossero stati figli di una brutta prestazione, ma questo non è avvenuto. Pertanto, posso affermare che una volta tirate fuori tutte le sue peculiarità, la squadra riprenderà un cammino vincente».

«Il Portici al momento ha una classifica che non rispecchia il suo valore prosegue Panarelli ed è una squadra che rispetto tanto. Ha dei giocatori che ho avuto anche io in passato ed è fatta da tanti elementi che si sono formati in un settore giovanile importante, oltre che giocatori come Castagna, Di Gennaro e Maraucci che hanno giocato tra i professionisti. Avversario, quindi, da non sottovalutare ma che dovrà comunque fare i conti con una Casertana che ha tanta fame di vittoria». Questo pomeriggio non sarà della gara Turchetta. Il talentuoso trequartista, autore finora di un campionato a corrente alternata, si è fermato alla vigilia della gara per un problema muscolare. Nel 4-4-2 che Panarelli presumibilmente metterà in campo, al posto del Flauto magico ci sarà Casoli, mentre Onazi tornerà a vestire una maglia da titolare dopo lo sprazzo di gara disputato sette giorni fa a Sorrento. Novità anche in attacco con Ferrari in campo al posto di Favetta, quest'ultimo al centro di voci di mercato. Per il resto nulla dovrebbe mutare rispetto al match di Sorrento con Romano a difesa dei pali, mentre la linea difensiva, da destra verso sinistra, sarà composta da Galletta, Rainone, Sabatino e Sena; a centrocampo Onazi e Vacca nella zona nevralgica con Paglino a destra e Casoli a sinistra a spingere sulle corsie laterali; in attacco, infine, spazio al tandem composto da Bollino e Ferrari, quest'ultimo rinfrancato dal gol, purtroppo inutile, messo a segno nel match di Sorrento.