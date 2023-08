I giorni dell'attesa sono finalmente terminati. Oggi la Casertana conoscerà con certezza il proprio destino, se sarà ripescaggio in serie C con ritorno tra i professionisti dopo la dolorosa esclusione di due estati fa, oppure se dovrà affrontare un nuovo campionato di serie D. In mattinata, infatti, si riunirà il Consiglio di Stato per decidere sul ricorso della Reggina avverso l'esclusione dal campionato di serie B già sancita nei precedenti gradi di giudizio da Covisoc, Collegio di garanzia del Coni e Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Ma c'è anche un altro contenzioso portato innanzi ai giudici dell'ultimo grado del giudizio amministrativo, ovvero il reclamo del Perugia avverso l'ammissione al campionato cadetto del Lecco, sentenza, quest'ultima, espressa dal Tar del Lazio che aveva ribaltato il giudizio del Collegio di garanzia del Coni che, a sua volta, aveva bocciato la domanda di ammissione del club lombardo per irregolarità in ordine ai criteri infrastrutturali. E in questo contenzioso si incastrano le rivendicazioni rivolte al Consiglio da parte del Foggia, che contesta la graduatoria stabilita dalla Federcalcio in ordine ai ripescaggi in serie B.

In poche parole, se la Reggina dovesse vedersi nuovamente respinto il ricorso e se al Perugia il Consiglio di Stato dovesse dare ragione, rientrerebbero in gioco per il ripescaggio in serie C anche il Piacenza, terzo nella graduatoria dopo l'Atalanta U23 (già ripescata dopo il Consiglio federale del 7 agosto scorso) e la stessa Casertana.

Insomma, sarà una giornata intensa, rovente come il caldo di questi giorni e che a Caserta si attende con trepidazione mista a fiducia circa l'esito del dibattimento di questa mattina confidando che già nel tardo pomeriggio, o comunque in serata, si venga a conoscenza del verdetto. Sono stati giorni intensi quelli che hanno preceduto l'evento odierno.

In riva allo Stretto è stato organizzato un autentico battage mediatico soprattutto a caricare l'intero ambiente reggino. Addirittura si parla di una possibile presenza di tifosi provenienti dalla Calabria all'esterno della sede del Consiglio di Stato, tanto che è stata disposta, con una nota ufficiale, la limitazione alla partecipazione di pubblico a sole «otto persone, oltre ai difensori delle parti e degli eventuali praticanti - recita la nota - fermo restando il potere da parte del presidente di disporne comunque l'allontanamento laddove ricorrano maggiori esigenze a tutela dell'ordine pubblico e richiedere l'intervento della forza pubblica». Da sponda rossoblù nessuna dichiarazione in merito, ma solo tanta fiducia nella giustizia amministrativa. «Siamo la società il cui futuro dipende dalla decisione del Consiglio di Stato, per cui non ci resta altro che aspettare» aveva detto nei giorni scorsi il patron rossoblù Giuseppe D'Agostino. Un'attesa che è finalmente terminata e che in caso di esito positivo potrà consentire finalmente al club rossoblù di operare in maniera decisa e, soprattutto, concreta sul mercato finalizzando le diverse trattative che il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti ha intavolato in queste settimane. In caso di ripescaggio la Casertana avrà la possibilità di operare sul mercato oltre il termine del primo settembre e per almeno quindici giorni, mentre l'esordio potrebbe avvenire alla terza giornata con il calendario che le propone il derby contro il Benevento.

Fatto sta che il presidente D'Agostino guarda avanti anche in termini organizzativi. Domani, infatti, alle 18 nel ventre del Pinto, il club rossoblù ha convocato una conferenza stampa dove saranno presentate le nuove divise di gioco griffate con il marchio Adidas, il main sponsor e gli altri marchi che compariranno su di esse e, in particolare, verrà illustrata la nuova campagna abbonamenti che mancava da tre stagioni. L'ultima volta, infatti, fu lanciata nella stagione 2019/2020, quella conclusasi poco oltre il girone d'andata a causa dello scoppio della pandemia del Covid. Un chiaro segnale di fiducia e ottimismo che la Casertana intende dare all'intero ambiente.

Nel frattempo, stamani riprenderà la preparazione della squadra dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico Vincenzo Cangelosi al termine della seconda fase della preparazione precampionato. La speranza di tutti è che già da domani il gruppo finora composto da sette reduci della passata stagione, i due aggregati Sciacca e Tavernelli, oltre ad alcuni elementi della formazione Juniores, possa essere finalmente incrementato dai nuovi arrivi.